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Аласанія про розрив контракту: причини невідомі, офіційного обґрунтування немає

Київ • УНН

 • 9101 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Причини мені невідомі, офіційного обґрунтування немає - обіцяють за тиждень. Так уже екс-голова правління Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” Зураб Аласанія прокоментував рішення Наглядової ради про дострокове розірвання контракту з ним, передає УНН.

Аласанія на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Наглядова Рада (на засідання якої ми прийшли з річним звітом, але його не заслухали) достроково припинила контракт голови правління.

“У порядку денному питання не було. За поданням „з голосу“ Козака і поправкою Панича — поставили на голосування, зробили голосування „закритим і таємним“ та проголосували.

Складом: Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В‘ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє проти, дев‘ять — за.

Причини мені невідомі, офіційного обґрунтування немає (обіцяють за тиждень)”, — написав він.

Аласанія також додав, що розірвання контракту не було несподіванкою.

“...намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно, але так очевидно перед виборами... ну дещо необережно. Що далі? — порушено всі процедури; судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова — після обнародування причин”, — дода він.

Нагадаємо, Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.

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