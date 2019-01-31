Аласанія про розрив контракту: причини невідомі, офіційного обґрунтування немає
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Причини мені невідомі, офіційного обґрунтування немає - обіцяють за тиждень. Так уже екс-голова правління Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” Зураб Аласанія прокоментував рішення Наглядової ради про дострокове розірвання контракту з ним, передає УНН.
Аласанія на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Наглядова Рада (на засідання якої ми прийшли з річним звітом, але його не заслухали) достроково припинила контракт голови правління.
“У порядку денному питання не було. За поданням „з голосу“ Козака і поправкою Панича — поставили на голосування, зробили голосування „закритим і таємним“ та проголосували.
Складом: Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В‘ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє проти, дев‘ять — за.
Причини мені невідомі, офіційного обґрунтування немає (обіцяють за тиждень)”, — написав він.
Аласанія також додав, що розірвання контракту не було несподіванкою.
“...намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно, але так очевидно перед виборами... ну дещо необережно. Що далі? — порушено всі процедури; судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова — після обнародування причин”, — дода він.
Нагадаємо, Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.