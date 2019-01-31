Аласания о разрыве контракта: причины неизвестны, официального обоснования нет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Причины мне неизвестны, официального обоснования нет, - обещают через неделю. Так уже экс-председатель правления открытого акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания прокомментировал решение Наблюдательного совета о досрочном расторжении контракта с ним, передает УНН.
Аласания на своей странице в Facebook сообщил, что Наблюдательный Совет (на заседание которого мы пришли с годовым отчетом, но его не заслушали) досрочно прекратил контракт председателя правления.
"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали.
Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Городской, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Паныч, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.
Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают через неделю)", - написал он.
Аласания также добавил, что расторжение контракта не было неожиданностью.
"... пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее, но так очевидно перед выборами ... ну, несколько неосторожно. Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин", - добавляет он.
Напомним, Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией.