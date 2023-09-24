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Акули нападають на серфінгістів після того, як з'їдають кокаїн — ЗМІ

Акули нападають на серфінгістів після того, як з'їдають кокаїн — ЗМІ

Київ • УНН

 • 109866 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Акули влаштовують несамовиті напади на серфінгістів після того, як проковтнули кокаїн, викинутий у море наркобаронами, які намагалися втекти від поліції. Таке припущення зробили в dailystar.co.uk, передає УНН.

Деталі

Вважається, що контрабандисти кидають пакунки з незаконним наркотиком, щоб забрати їх пізніше, або просто щоб втекти від правоохоронних органів. Іноді ці пакунки знаходять акули та з’їдають їх.

Під час дослідження цієї проблеми морський біолог Том Хірд помітив акулу-молот і піщану акулу, які, здавалося, поводилися дивно.

Містер Хірд, також відомий під своїм псевдонімом на YouTube The Blowfish, разом із екологом Університету Флориди Трейсі Фанарою хотіли дослідити, чи їдять акули кокаїн.

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Вони скинули пакети, схожі на тюки з кокаїном, у цьому районі. Акули підпливали прямо до них і вгризалися в них.

Щоб не наражати акул на небезпеку, вони використовували концентрований рибний порошок замість забороненого наркотику.
Спостерігаючи за акулами та проводячи експерименти біля узбережжя Флорида-Кіс, вони зняли документальний фільм для Discovery Shark Week під назвою «Кокаїнові акули».

Вчені зробили припущення, однак не змогли підтвердити, що акули насправді вживають кокаїн, і невідомо, як препарат вплине на морських істот.

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