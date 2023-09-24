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Акулы нападают на серфингистов после того, как съедают кокаин - СМИ

Акулы нападают на серфингистов после того, как съедают кокаин - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Акулы устраивают неистовые нападения на серфингистов после того, как проглотили кокаин, выброшенный в море наркобаронами, которые пытались сбежать от полиции. Такое предположение сделали в dailystar.co.uk, передает УНН.

Детали

Считается, что контрабандисты бросают пакеты с незаконным наркотиком, чтобы забрать их позже, или просто чтобы убежать от правоохранительных органов. Иногда эти пакеты находят акулы и сьедят их.

Во время исследования этой проблемы морской биолог Том Хирд заметил акулу-молот и песчаную акулу, которые, казалось, вели себя странно.

Мистер Хирд, также известный под своим псевдонимом на YouTube The Blowfish, вместе с экологом Университета Флориды Трейси Фанарой хотели исследовать, едят ли акулы кокаин.

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Они сбросили пакеты, похожие на тюки с кокаином, в этом районе. Акулы подплывали прямо к ним и вгрызались в них.

Чтобы не подвергать акул опасности, они использовали концентрированный рыбный порошок вместо запрещенного наркотика.
Наблюдая за акулами и проводя эксперименты у побережья Флорида-Кис, они сняли документальный фильм для Discovery Shark Week под названием «Кокаиновые акулы».

Ученые сделали предположение, однако не смогли подтвердить, что акулы на самом деле употребляют кокаин, и неизвестно, как препарат повлияет на морских существ.

Напомним

Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде

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