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Акція під посольством Білорусі у Києві: у поліції повідомили про ситуацію

Акція під посольством Білорусі у Києві: у поліції повідомили про ситуацію

Київ • УНН

 • 21986 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Наразі під час акції на підтримку білоруського народу біля посольства Республіки Білорусь у Києві затриманих немає. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На запитання, чи є затримані під час акції під посольством Білорусі в Києві сьогодні, в пресслужбі відповіли: "Ні, немає".

Також в поліції додали, що сутичок у ході акції не було.

Як повідомляв УНН, сьогодні під посольством Республіки Білорусь у Києві проходить акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine. В акції беруть участь більш ніж сотня людей.

Також стало відомо, що один з активістів кинув фаєр у посольство.

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