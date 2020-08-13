Акція під посольством Білорусі у Києві: у поліції повідомили про ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Наразі під час акції на підтримку білоруського народу біля посольства Республіки Білорусь у Києві затриманих немає. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
На запитання, чи є затримані під час акції під посольством Білорусі в Києві сьогодні, в пресслужбі відповіли: "Ні, немає".
Також в поліції додали, що сутичок у ході акції не було.
Як повідомляв УНН, сьогодні під посольством Республіки Білорусь у Києві проходить акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine. В акції беруть участь більш ніж сотня людей.
Також стало відомо, що один з активістів кинув фаєр у посольство.