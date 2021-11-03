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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Акція "антивакцинаторів" у Запоріжжі: є поранений і затримані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні у Запоріжжі зібрався антиковідний мітинг. Як повідомили у поліції, п’ятеро порушників затримані, ще один громадянин - госпіталізований, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Запорізькій області.

Акція "антивакцинаторів" у Запоріжжі: є поранений і затримані

Деталі

За даними поліції, сьогодні під стінами Запорізької обласної державної адміністрації зібрався антиковідний мітинг, учасники якого під час мирного зібрання виступали проти вакцинування.

Співробітники поліції, які несли службу по охороні громадського порядку, розпочали роз’яснювальну роботу, вимагаючи дотримання норм карантинних обмежень під час зібрання.

Правоохоронці озвучили дані вимоги чинного законодавства та попередили про адміністративну відповідальність за його порушення.

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П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно статі 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час затримання один з чоловіків впав на землю. Співробітники поліції надали йому першу невідкладну медичну допомогу і викликали швидку. З метою діагностування травм, потерпілого направили до лікувального закладу.

Цитата

"П’ятеро порушників затримані згідно ст. 262 КУпАП. Всі вони доставлені до територіального підрозділу поліції, ще один громадянин - до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Начальником ГУНП в Запорізькій області призначено проведення службового розслідування щодо законності дій його підлеглих. У разі встановлення порушень, матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.

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