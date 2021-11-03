Акция "антивакцинаторов" в Запорожье: есть раненый и задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня в Запорожье собрался антиковидный митинг. Как сообщили в полиции, пятеро нарушителей задержаны, еще один гражданин - госпитализирован, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Запорожской области.
Детали
По данным полиции, сегодня под стенами Запорожской областной государственной администрации собрался антиковидный митинг, участники которого во время мирного собрания выступали против вакцинации.
Сотрудники полиции, которые несли службу по охране общественного порядка, начали разъяснительную работу, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания.
Правоохранители озвучили данные требования действующего законодательства и предупредили об административной ответственности за его нарушение.
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Пятеро граждан, которые сознательно не выполняли законные требования сотрудников полиции и провоцировали правоохранителей и других участников собрания, были задержаны согласно пола 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время задержания один из мужчин упал на землю. Сотрудники полиции оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. С целью диагностирования травм, пострадавшего направили в лечебное учреждение.
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"Пятеро нарушителей задержаны согласно ст. 262 КУоАп. Все они доставлены в территориальное подразделение полиции, еще один гражданин - в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Добавим
Начальником ГУНП в Запорожской области назначено проведение служебного расследования относительно законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений, материалы будут направлены в Государственный бюро расследований в Запорожской области.