Акторка зі "Гри престолів" заразилася коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Британська акторка Індіра Варма, відома за роллю Еллари Сенд в серіалі "Гра престолів", повідомила в Instagram, що заразилася новим типом коронавіруса COVID-19, передає УНН.
"Так сумно, що наші і багато інших шоу по всьому світу переживають такі часи через пандемію Covid-19. Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо вас всіх (і уряд) підтримати нас, коли ми це зробимо. Фенікс відроджується з попелу. Я в ліжку з цим (коронавірусом - ред.), і це не приємно. Залишайтеся в безпеці, будьте здоровими і будьте добрими до своїх побратимів", - написала актриса на своїй сторінці в соцмережі.
Нагадаємо, що раніше Том Хенкс і Ріта Вілсон пройшли курс лікування після зараження коронавірусом.