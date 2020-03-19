Актриса из "Игры престолов" заразилась коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Британская актрисса Индира Варма, известная по роли Эллары Сэнд в сериале "Игра престолов", сообщила в Instagram, что заразилась новым типом коронавируса COVID-19, передает УНН.
"Так печально, что наши и многие другие шоу по всему миру переживают такие времена из-за пандемии Covid-19. Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех (и правительство) поддержать нас, когда мы это сделаем. Феникс возрождается из пепла. Я в постели с этим (коронавирусом - ред.), и это не приятно. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровыми и будьте добры к своим собратьям", - написала актриса на своей странице в соцсети.
Напомним, что ранее Том Хэнкс и Рита Уилсон прошли курс лечения после заражения коронавирусом.