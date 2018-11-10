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Активістки Femen роздяглися у Парижі під Тріумфальною аркою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Франції активістки Femen роздягнулись біля Тріумфальної арки в Парижі, а також підняли плакати із написами - "Ласкаво просимо, військові злочинці", передає УНН із посиланням на телеканал BFM.

Як відзначає видання, активістки Femen влаштували захід, який присвятили святкуванню сторіччя закінчення Першої світової війни, куди з'їдеться кілька десятків глав держав зі всього світу.

У руках активістки тримали плакати: "Уявні миротворці, справжні диктатори", "Ласкаво просимо, військові злочинці".

Нагадаємо, у Брюсселі Femen провело акцію проти умов утримання дітей мігрантів.

#femen #arc de triomphe @Europe1 ... un peu d animation en ce samedi matin #arcdetriomphe #paris pic.twitter.com/MpI9aF0IOK

— david vigery (@davidvigery) 10 листопада 2018 р.

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