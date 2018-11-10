Активистки Femen разделись в Париже под Триумфальной аркой

Как отмечает издание, активистки Femen устроили мероприятие, которое посвятили празднованию столетия окончания Первой мировой войны, куда съедутся несколько десятков глав государств со всего мира.

В руках активистки держали плакаты: "Мнимые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники".

Напомним, в Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов.

#femen #arc de triomphe @ Europe1 ... un peu d animation en ce samedi matin #arcdetriomphe #paris pic.twitter.com/MpI9aF0IOK