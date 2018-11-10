Активистки Femen разделись в Париже под Триумфальной аркой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во Франции активистки Femen разделись у Триумфальной арки в Париже, а также подняли плакаты с надписями - "Добро пожаловать, военные преступники", передает УНН со ссылкой на телеканал BFM.
Как отмечает издание, активистки Femen устроили мероприятие, которое посвятили празднованию столетия окончания Первой мировой войны, куда съедутся несколько десятков глав государств со всего мира.
В руках активистки держали плакаты: "Мнимые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники".
Напомним, в Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов.
#femen #arc de triomphe @ Europe1 ... un peu d animation en ce samedi matin #arcdetriomphe #paris pic.twitter.com/MpI9aF0IOK- david vigery (@davidvigery) 10 ноября 2018