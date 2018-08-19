У Брюсселі Femen провело акцію проти умов утримання дітей мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Брюсселі дві активістки руху Femen вийшли на квітковий килим на площі Гран-Плас у знак протесту проти утримання дітей іммігрантів в закритому центрі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Soir.
Цю інформацію підтвердили у бельгійській поліції. Активістки вийшли топлес, одягнені тільки у чорну білизну і чорні черевики. Вони тримали у руках плакат із написом проти переміщення дітей. Крім того, на їх спині і грудях було написано: “Ганьба Бельгії”. Поліцейські затримали їх, але потім звільнили.
У суботу, 11 серпня, вступив у силу указ, який дозволяє замикати сім’ї мігрантів у спеціальному центрі для подальшої висилки. Йдеться про спеціальний закритий центр у провінції Фламандський Брабант. Як зазначає Le Soir, від такої практики Бельгія відмовилася в 2009 році після засудження з боку Європейського суду з прав людини.
Верховий комісар ООН у справах біженців Веронік Роберт закликав бельгійську владу не замикати дітей разом зі своїми батьками. “Діти, особливо ті, хто прибуває в іншу країну в пошуках міжнародного захисту, вкрай вразливі і потребують особливої турботи. Ми повинні ставитися до них перш за все як до дітей, а не як до небажаних іноземців”, - сказав він. За його словами, подібне затримання, навіть на короткий час, може мати згубну дію на фізичний, емоційний і психологічний розвиток дитини.
Нагадаємо, одна зі засновниць феміністського руху Femen Оксана Шачко наклала на себе руки у Парижі.