Активісти приїхали до будинку голови КСУ та запалили фаєри
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До Василькова, де за словами активістів голова Конституційного Суду України “проводить вихідні”, приїхало близько 30 автівок. Акція проходить проходила під гаслом “Тупицький вали до Ростова”, передає кореспондент УНН.
Поліція заблокувала рух учасників автопробігу перед початком акції. Між учасниками автопробігу та правоохоронцями сталися поодинокі сутички.
“Наша мета — відставка суддів КСУ. Добровільна відставка. Група... (суддів — ред.) „топчаться“ на Конституції. Саме з суддів почався „кривавий Майдан“. Тупицький — у відставку” — заявив один з учасників акції.
Спокій охороняють декілька десятків поліцейських. Загалом, акція пройшла мирно. У пресслужбі поліції наразі не коментували події. Активісти запалили фаєри та привезли з собою шини та “шибеницю”.
Зазначимо, що Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що радикально налаштовані мітингувальники погрожували суддям КСУ “вулицею” та ставлять ультиматуми, що якщо судді Конституційного Суду не підуть у відставку, то вони “почнуть пропадати”.
Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.