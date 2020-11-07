Активісти приїхали до будинку голови КСУ та запалили фаєри

Поліція заблокувала рух учасників автопробігу перед початком акції. Між учасниками автопробігу та правоохоронцями сталися поодинокі сутички.

“Наша мета — відставка суддів КСУ. Добровільна відставка. Група... (суддів — ред.) „топчаться“ на Конституції. Саме з суддів почався „кривавий Майдан“. Тупицький — у відставку” — заявив один з учасників акції.

Спокій охороняють декілька десятків поліцейських. Загалом, акція пройшла мирно. У пресслужбі поліції наразі не коментували події. Активісти запалили фаєри та привезли з собою шини та “шибеницю”.



Зазначимо, що Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що радикально налаштовані мітингувальники погрожували суддям КСУ “вулицею” та ставлять ультиматуми, що якщо судді Конституційного Суду не підуть у відставку, то вони “почнуть пропадати”.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.