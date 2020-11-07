Активисты приехали к дому председателя КСУ и зажгли файеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Васильков, где по словам активистов председатель Конституционного Суда Украины “проводит выходные”, приехало около 30 автомобилей. Акция проходит проходила под лозунгом “Тупицкий вали в Ростов”, передает корреспондент УНН.
Полиция заблокировала движение участников автопробега перед началом акции. Между участниками и правохранителями произошли редкие столкновения.
“Наша цель — отставка судей КСУ. Добровольная отставка. Группа... (судей — ред.) „топчутся“ на Конституции. Именно из судей начался „кровавый Майдан“. Тупицкий — в отставку”, — заявил один из участников акции.
Спокойствие охраняют несколько десятков полицейских. В общем, акция прошла мирно. В пресс-службе полиции пока не комментировали события. Активисты зажгли фаера и привыезли с собой шины и “виселицу”.
Отметим, что председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что радикально настроенные митингующие угрожали судьям КСУ “улицей” и ставят ультиматумы, что если судьи Конституционного Суда не пойдут в отставку, то они “начнут пропадать”.
Напомним, что 27 октября Конституционный суд признал статью “Декларирование недостоверной информации” 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.