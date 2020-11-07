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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18752 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 67886 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 80021 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91830 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112794 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114448 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126258 просмотра

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Активисты приехали к дому председателя КСУ и зажгли файеры

Активисты приехали к дому председателя КСУ и зажгли файеры

Киев  •  УНН

 • 17128 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Васильков, где по словам активистов председатель Конституционного Суда Украины “проводит выходные”, приехало около 30 автомобилей. Акция проходит проходила под лозунгом “Тупицкий вали в Ростов”, передает корреспондент УНН.

Полиция заблокировала движение участников автопробега перед началом акции. Между участниками и правохранителями произошли редкие столкновения.

“Наша цель — отставка судей КСУ. Добровольная отставка. Группа... (судей — ред.) „топчутся“ на Конституции. Именно из судей начался „кровавый Майдан“. Тупицкий — в отставку”, — заявил один из участников акции.

Спокойствие охраняют несколько десятков полицейских. В общем, акция прошла мирно. В пресс-службе полиции пока не комментировали события. Активисты зажгли фаера и привыезли с собой шины и “виселицу”.

Отметим, что председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что радикально настроенные митингующие угрожали судьям КСУ “улицей” и ставят ультиматумы, что если судьи Конституционного Суда не пойдут в отставку, то они “начнут пропадать”.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд признал статью “Декларирование недостоверной информации” 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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