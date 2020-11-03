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Активісти пригрозили підпалити будинок голови КСУ Тупицького

Активісти пригрозили підпалити будинок голови КСУ Тупицького

Київ • УНН

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Київ. 3 листопада. УНН. Активісти декількох громадських організацій збираються поїхати під будинок голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це заявив лідер однієї з громадських організацій Сергій Хаджинов на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.

Згідно з анонсом події, автопробіг активістів відбудеться в суботу, 7 листопада з центру Києва до будинку Олександра Тупицького.

"Якщо в суботу невідомий патріот підпалить хату Тупицького, я від неї прикурю і запощу селфач. Тепер кожен робить, що вважає за потрібне. Південний Судан так Південний Судан. Запрошуємо всіх. Але без символіки. Тільки прапори України", - написав Хаджинов.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради закликали суддів КСУ добровільно піти у відставку, відповідне звернення вже підписало понад 150 народних обранців.

Раніше суддя КСУ Ігор Сліденко заявив, що Україна на півроку може залишитися без роботи Конституційного суду, який є єдиним регулятором прийняття законів Верховною Радою.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного Суду України написали заяву до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо тиску на них.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

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