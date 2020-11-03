Активісти пригрозили підпалити будинок голови КСУ Тупицького
Київ • УНН
Київ. 3 листопада. УНН. Активісти декількох громадських організацій збираються поїхати під будинок голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це заявив лідер однієї з громадських організацій Сергій Хаджинов на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.
Згідно з анонсом події, автопробіг активістів відбудеться в суботу, 7 листопада з центру Києва до будинку Олександра Тупицького.
"Якщо в суботу невідомий патріот підпалить хату Тупицького, я від неї прикурю і запощу селфач. Тепер кожен робить, що вважає за потрібне. Південний Судан так Південний Судан. Запрошуємо всіх. Але без символіки. Тільки прапори України", - написав Хаджинов.
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