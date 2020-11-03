Активисты пригрозили поджечь дом главы КСУ Тупицкого
Киев • УНН
Киев. 3 ноября. УНН. Активисты нескольких общественных организаций собираются поехать в дом главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом заявил лидер одной из общественных организаций Сергей Хаджинов на своей Facebook-странице, передает УНН.
Согласно анонсу события, автопробег активистов состоится в субботу, 7 ноября из центра Киева к дому Александра Тупицкого.
"Если в субботу неизвестный патриот подожжет дом Тупицкого, я от него прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан так Южный Судан. Приглашаем всех. Но без символики. Только флаги Украины", - написал Хаджинов.
Напомним, депутаты Верховной Рады призвали судей КСУ добровольно уйти в отставку, соответствующее обращение уже подписало более 150 народных избранников.
Ранее судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что Украина на полгода может остаться без работы Конституционного суда, который является единственным регулятором принятия законов Верховной Радой.
Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю и главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них.
Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.