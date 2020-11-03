Активисты пригрозили поджечь дом главы КСУ Тупицкого

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18625 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48419 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 67772 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 79918 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91765 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112785 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114441 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126257 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Активисты пригрозили поджечь дом главы КСУ Тупицкого

Активисты пригрозили поджечь дом главы КСУ Тупицкого

Киев  •  УНН

 • 24726 просмотра

Киев. 3 ноября. УНН. Активисты нескольких общественных организаций собираются поехать в дом главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом заявил лидер одной из общественных организаций Сергей Хаджинов на своей Facebook-странице, передает УНН.

Согласно анонсу события, автопробег активистов состоится в субботу, 7 ноября из центра Киева к дому Александра Тупицкого.

"Если в субботу неизвестный патриот подожжет дом Тупицкого, я от него прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан так Южный Судан. Приглашаем всех. Но без символики. Только флаги Украины", - написал Хаджинов.

Напомним, депутаты Верховной Рады призвали судей КСУ добровольно уйти в отставку, соответствующее обращение уже подписало более 150 народных избранников.

Ранее судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что Украина на полгода может остаться без работы Конституционного суда, который является единственным регулятором принятия законов Верховной Радой.

Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю и главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

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