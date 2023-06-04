аксьонов заявив, що в Криму вночі нібито збили п'ять дронів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 12953 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 22280 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 39520 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 35937 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 79590 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 61899 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 57765 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118413 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182931 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 212066 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 29780 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 27824 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 19038 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 58811 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 13708 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 39512 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 60334 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 79584 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 212060 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 262692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11771 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 14731 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24631 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29194 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44895 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

аксьонов заявив, що в Криму вночі нібито збили п'ять дронів

Київ • УНН

 • 265076 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Так званий глава окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що в Джанкої було збито нібито 5 БПЛА. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

аксьонов заявив, що в Криму вночі нібито збили п'ять дронів

Так, аксьонов повідомив, що минулої ночі силами ППО було збито нібито 5 ворожих БПЛА, ще 4 – заглушено і посаджено засобами РЕБ.

Цитата

«Унаслідок падіння одного з БПЛА вибито шибки в трьох будинках приватного сектору і двох автомобілях у місті Джанкої», - стверджує Аксьонов.

Крім того, він заявив, що на території приватного домоволодіння було виявлено один БПЛА, який не вибухнув.

«Перед його розмінуванням 50 осіб евакуювали в пункт тимчасового розміщення. Унаслідок нічної атаки жертв і постраждалих немає», - стверджує Аксьонов.

Доповнення

У Джанкої, тимчасово окупований Крим, вночі було чути вибухи. Представник гауляйтера захопленого росією українського півострова пояснив нібито роботою ППО по БПЛА.

Вночі Telegram-канали писали про вибухи в районі Джанкоя, неподалік якого розташована авіабаза окупантів. Також зазначалося про ймовірну “роботу” ППО

Прессекретар Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, коментуючи «хлопок» на півострові, заявила, що Крим має відчувати, що він Україна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61