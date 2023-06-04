аксьонов заявив, що в Криму вночі нібито збили п'ять дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Так званий глава окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що в Джанкої було збито нібито 5 БПЛА. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Так, аксьонов повідомив, що минулої ночі силами ППО було збито нібито 5 ворожих БПЛА, ще 4 – заглушено і посаджено засобами РЕБ.
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«Унаслідок падіння одного з БПЛА вибито шибки в трьох будинках приватного сектору і двох автомобілях у місті Джанкої», - стверджує Аксьонов.
Крім того, він заявив, що на території приватного домоволодіння було виявлено один БПЛА, який не вибухнув.
«Перед його розмінуванням 50 осіб евакуювали в пункт тимчасового розміщення. Унаслідок нічної атаки жертв і постраждалих немає», - стверджує Аксьонов.
Доповнення
У Джанкої, тимчасово окупований Крим, вночі було чути вибухи. Представник гауляйтера захопленого росією українського півострова пояснив нібито роботою ППО по БПЛА.
Вночі Telegram-канали писали про вибухи в районі Джанкоя, неподалік якого розташована авіабаза окупантів. Також зазначалося про ймовірну “роботу” ППО
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