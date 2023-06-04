аксенов заявил, что в Крыму ночью якобы сбили пять дронов

Так, аксенов сообщил, что за прошедшую ночь силами ПВО было сбито якобы 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ.

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«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», - утверждает аксенов.

Кроме того, он заявил, что на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА.

«Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет», - утверждает аксенов.

Дополнение

В Джанкое, временно оккупированный Крым, ночью были слышны взрывы. Представитель гауляйтера захваченного россией украинского полуострова объяснил якобы работой ПВО по БПЛА.

Ночью Telegram-каналы писали о взрывах в районе Джанкоя, недалеко от которого расположена авиабаза оккупантов. Также отмечалось о вероятной “работе” ПВО

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк комментируя «хлопок» на полуострове, заявила, что Крым должен чувствовать, что он Украина.