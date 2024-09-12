Агресор атакував Нікопольський район: пошкоджені будинки та інфраструктура
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольський район, використовуючи різні види озброєння. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та газогони. Жертв немає.
Протягом вечора, ночі та ранку російські війська обстрілювали Нікопольський район, використовуючи РСЗВ "Град", артилерію, дрони-камікадзе та безпілотники для скидання боєприпасів. Під ударом опинилися Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У Нікополі було пошкоджено чотири приватні будинки, один з яких зайнявся. Вогонь також охопив пожежний автомобіль, але пожежу вдалося загасити. Пошкоджено дві господарські споруди, а також лінії електропередач та газогони.
У Червоногригорівській громаді також було гучно: горіла суха трава, пошкоджені дві приватні оселі та три господарські споруди.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
Дніпропетровщина: у Нікополі через атаку рф постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру11.09.24, 08:27 • 16057 переглядiв