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The Washington Post

Агресор атакував Нікопольський район: пошкоджені будинки та інфраструктура

Київ • УНН

 • 20508 перегляди

Російські війська атакували Нікопольський район, використовуючи різні види озброєння. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та газогони. Жертв немає.

Агресор атакував Нікопольський район: пошкоджені будинки та інфраструктура

Протягом вечора, ночі та ранку російські війська обстрілювали Нікопольський район, використовуючи РСЗВ "Град", артилерію, дрони-камікадзе та безпілотники для скидання боєприпасів. Під ударом опинилися Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У Нікополі було пошкоджено чотири приватні будинки, один з яких зайнявся. Вогонь також охопив пожежний автомобіль, але пожежу вдалося загасити. Пошкоджено дві господарські споруди, а також лінії електропередач та газогони.

У Червоногригорівській громаді також було гучно: горіла суха трава, пошкоджені дві приватні оселі та три господарські споруди.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Дніпропетровщина: у Нікополі через атаку рф постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру11.09.24, 08:27 • 16057 переглядiв

Лілія Подоляк

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