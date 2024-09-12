Агрессор атаковал Никопольский район: повреждены дома и инфраструктура

В течение вечера, ночи и утра российские войска обстреливали Никопольский район, используя РСЗО «Град», артиллерию, дроны-камикадзе и беспилотники для сброса боеприпасов. Под ударом оказались Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Никополе были повреждены четыре частных дома, один из которых загорелся. Огонь также охватил пожарный автомобиль, но пожар удалось потушить. Повреждены две хозяйственные постройки, а также линии электропередач и газопроводы.

В Червоногригорьевской громаде также было громко: горела сухая трава, повреждены два частных дома и три хозяйственные постройки.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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