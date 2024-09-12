Агрессор атаковал Никопольский район: повреждены дома и инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никопольский район, используя различные виды вооружения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и газопроводы. Жертв нет.
В течение вечера, ночи и утра российские войска обстреливали Никопольский район, используя РСЗО «Град», артиллерию, дроны-камикадзе и беспилотники для сброса боеприпасов. Под ударом оказались Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Никополе были повреждены четыре частных дома, один из которых загорелся. Огонь также охватил пожарный автомобиль, но пожар удалось потушить. Повреждены две хозяйственные постройки, а также линии электропередач и газопроводы.
В Червоногригорьевской громаде также было громко: горела сухая трава, повреждены два частных дома и три хозяйственные постройки.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Дніпропетровщина: у Нікополі через атаку рф постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру11 сентября 2024, 05:27 • 15651 просмотр