АгроВесна-2020: Де пролягають нові шляхи збільшення прибутків у міжнародній торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Найдрібніші нюанси виходу на іноземні ринки, нові стратегії, дослідження, технології та представлення бренду – про все це українські аграрії зможуть дізнатися під час Міжнародної конференції аграрного бізнесу “Збільшення прибутків у міжнародній торгівлі”.
Захід проводить агромедіа-агенція Sapienza спільно з Ольгою Трофімцевою, експертом з зовнішніх ринків, в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019).
Конференція “Збільшення прибутків у міжнародній торгівлі” пройде в рамках виставки
“АгроВесна 2020” 19-го лютого.
Конференція складається з 4-х блоків:
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- Принципи успішності та ефективності компаній-лідерів на міжнародних ринках;
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- Нові ринки для українського виробника;
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- Міжнародний досвід країн-лідерів;
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+ Інтерактивний блок.
Дізнатися детальну актуальну інформацію про захід можливо у соцмережі Facebook.
Пройти безкоштовну реєстрацію на конференцію можливо за посиланням>>>
Місце проведення:
МВЦ, Броварський пр-т, 15, Київ
конференц-зал № 6, павільйон № 2, вхід 2А
Початок реєстрації о 12:00
Час проведення: 12:30–16:00