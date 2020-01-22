АгроВесна-2020: Де пролягають нові шляхи збільшення прибутків у міжнародній торгівлі

Захід проводить агромедіа-агенція Sapienza спільно з Ольгою Трофімцевою, експертом з зовнішніх ринків, в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019).

Конференція “Збільшення прибутків у міжнародній торгівлі” пройде в рамках виставки

“АгроВесна 2020” 19-го лютого.

Конференція складається з 4-х блоків:



Принципи успішності та ефективності компаній-лідерів на міжнародних ринках;



Нові ринки для українського виробника;



Міжнародний досвід країн-лідерів;



+ Інтерактивний блок.

Дізнатися детальну актуальну інформацію про захід можливо у соцмережі Facebook.

Пройти безкоштовну реєстрацію на конференцію можливо за посиланням>>>

Місце проведення:

МВЦ, Броварський пр-т, 15, Київ

конференц-зал № 6, павільйон № 2, вхід 2А

Початок реєстрації о 12:00

Час проведення: 12:30–16:00