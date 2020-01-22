АгроВесна 2020: Где пролегают новые пути увеличения доходов в международной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Мельчайшие нюансы выхода на иностранные рынки, новые стратегии, исследования, технологии и представление бренда - все это украинские аграрии смогут узнать во время Международной конференции аграрного бизнеса "Увеличение доходов в международной торговле".
Мероприятие проводит АГРОМЕДИА-агентство Sapienza совместно с Ольгой Трофимцовой, экспертом по внешним рынкам, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины (2019).
Конференция "Увеличение доходов в международной торговле" пройдет в рамках выставки
"АгроВесна 2020" 19 февраля.
Конференция состоит из 4-х блоков:
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- Принципы успешности и эффективности компаний-лидеров на международных рынках;
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- Новые рынки для украинского производителя;
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- Международный опыт стран-лидеров;
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+ Интерактивный блок.
Узнать подробную актуальную информацию о мероприятии можно в соцсети Facebook.
Пройти бесплатную регистрацию на конференцию возможно по ссылке >>>
Место проведения:
МВЦ, Броварской пр-т, 15, Киев
конференц-зал № 6, павильон № 2, вход 2А
Начало регистрации в 12:00
Время проведения: 12:30-16:00