АгроВесна 2020: Где пролегают новые пути увеличения доходов в международной торговле

Мероприятие проводит АГРОМЕДИА-агентство Sapienza совместно с Ольгой Трофимцовой, экспертом по внешним рынкам, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины (2019).

Конференция "Увеличение доходов в международной торговле" пройдет в рамках выставки

"АгроВесна 2020" 19 февраля.

Конференция состоит из 4-х блоков:



Принципы успешности и эффективности компаний-лидеров на международных рынках;



Новые рынки для украинского производителя;



Международный опыт стран-лидеров;



+ Интерактивный блок.

Узнать подробную актуальную информацию о мероприятии можно в соцсети Facebook.

Пройти бесплатную регистрацию на конференцию возможно по ссылке >>>

Место проведения:

МВЦ, Броварской пр-т, 15, Киев

конференц-зал № 6, павильон № 2, вход 2А

Начало регистрации в 12:00

Время проведения: 12:30-16:00