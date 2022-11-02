Агресія рф зазнала провалу: Зеленський пояснив, чому у кремлі вимагають гарантій безпеки від України

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"У кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви.

252 дні тому росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору", - наголосив Зеленський.

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За словами Президента, "разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною".