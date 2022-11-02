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Агресія рф зазнала провалу: Зеленський пояснив, чому у кремлі вимагають гарантій безпеки від України

Агресія рф зазнала провалу: Зеленський пояснив, чому у кремлі вимагають гарантій безпеки від України

Київ • УНН

 • 281870 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російська агресія зазнала провалу, адже 252 дні тому у кремлі вимагали гарантій безпеки від США, а за вісім місяців "спецоперації" почали вимагати їх від України. На цьому Глава держави наголосив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Цитата

"У кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви.

252 дні тому росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору", - наголосив Зеленський.

Додамо

За словами Президента, "разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною".

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