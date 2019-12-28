Аграрний комітет відмінив додаткові засідання щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики після того, як рекомендував Верховнй Раді ухвалити законопроект щодо ринку землі в цілому, скасував додаткові засідання комітету для розгляду цього питання. Про це під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
“Вношу пропозицію внести зміни до графіку засідань, відмінити засідання, заплановані на початок 2020 року, і провести наступне засідання 15 січня 2020 року о 15:00”, - сказав Сольський.
Відповідне рішення підтримали 22 народних депутати. Так, сьогоднішнє засідання оголосили закритим, а всі 4018 поправок до законопроекту будуть розглядатися у сесійній залі.
Додамо, засідання комітету, за дорученням голови ВРУ Дмитра Разумкова, мали відбутися ще 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року.
Нагадаємо, комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.