Аграрний комітет відмінив додаткові засідання щодо ринку землі

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики після того, як рекомендував Верховнй Раді ухвалити законопроект щодо ринку землі в цілому, скасував додаткові засідання комітету для розгляду цього питання. Про це під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.