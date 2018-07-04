Аграрії зібрали 4,7 млн тонн зерна нового врожаю

“Станом на 4 липня аграрії 19 областей України, де тривають жнива, вже зібрали 4,7 млн тонн зерна нового врожаю. Зокрема, Миколаївська область зібрала 1 млн тонн ранніх зернових, а Одеська область зібрала 1,3 млн тонн”, — йдеться у повідомленні.

У розрізі культур зібрано:



озимої пшениці — 2,58 млн тонн;



ярої пшениці — 2,2 тис. тонн;



озимого ячменю — 1,9 млн тонн;



ярого ячменю — 70,3 тис. тонн;



гороху — 124,4 тис. тонн.



Крім того, у 17 областях триває збирання озимого ріпаку, якого намолочено 505 тис. тонн.

Нагадаємо, цього маркетингового року Україна відправила на експорт майже на 10% менше зернових.