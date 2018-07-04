Аграрии собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая

“По состоянию на 4 июля аграрии 19 областей Украины, где продолжается жатва, уже собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая. В частности, Николаевская область собрала 1 млн тонн ранних зерновых, а Одесская область собрала 1,3 млн тонн”, — говорится в сообщении.

В разрезе культур собрано:



озимой пшеницы — 2,58 млн тонн;



яровой пшеницы — 2,2 тыс. тонн;



озимого ячменя — 1,9 млн тонн;



ярового ячменя — 70,3 тыс. тонн;



гороха — 124,4 тыс. тонн.



Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 505 тыс. тонн.

Напомним, в текущем маркетинговом году Украина отправила на экспорт почти на 10% меньше зерновых.