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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Аграрии собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая

Аграрии собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая

Киев  •  УНН

 • 48918 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Аграрии 19 областей Украины уже собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

“По состоянию на 4 июля аграрии 19 областей Украины, где продолжается жатва, уже собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая. В частности, Николаевская область собрала 1 млн тонн ранних зерновых, а Одесская область собрала 1,3 млн тонн”, — говорится в сообщении.

В разрезе культур собрано:

  • озимой пшеницы — 2,58 млн тонн;
  • яровой пшеницы — 2,2 тыс. тонн;
  • озимого ячменя — 1,9 млн тонн;
  • ярового ячменя — 70,3 тыс. тонн;
  • гороха — 124,4 тыс. тонн.

Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 505 тыс. тонн.

Напомним, в текущем маркетинговом году Украина отправила на экспорт почти на 10% меньше зерновых.

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