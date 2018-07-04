Аграрии собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Аграрии 19 областей Украины уже собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“По состоянию на 4 июля аграрии 19 областей Украины, где продолжается жатва, уже собрали 4,7 млн тонн зерна нового урожая. В частности, Николаевская область собрала 1 млн тонн ранних зерновых, а Одесская область собрала 1,3 млн тонн”, — говорится в сообщении.
В разрезе культур собрано:
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- озимой пшеницы — 2,58 млн тонн;
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- яровой пшеницы — 2,2 тыс. тонн;
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- озимого ячменя — 1,9 млн тонн;
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- ярового ячменя — 70,3 тыс. тонн;
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- гороха — 124,4 тыс. тонн.
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Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 505 тыс. тонн.
Напомним, в текущем маркетинговом году Украина отправила на экспорт почти на 10% меньше зерновых.