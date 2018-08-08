Аграрії вже зібрали майже 31 млн тонн ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українські аграрії вже зібрали майже 30,7 млн тонн зерна нового врожаю, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового врожаю”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, вже зібрано:
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- озимої пшениці — 22,8 млн тонн;
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- ярої пшениці — 285 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3 млн тонн;
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- ярого ячменю — 3,4 млн тонн;
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- гороху — 737 тис. тонн;
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- жита — 278 тис. тонн;
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- вівса — 151 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 45 тис. тонн ярого ріпаку.
Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала 3,4 млн тонн зернових культур. При цьому минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових.