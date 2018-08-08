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Аграрії вже зібрали майже 31 млн тонн ранніх зернових

Аграрії вже зібрали майже 31 млн тонн ранніх зернових

Київ • УНН

 • 10992 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українські аграрії вже зібрали майже 30,7 млн тонн зерна нового врожаю, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.

“Станом на 8 серпня, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (91% до прогнозу) при врожайності 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового врожаю”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, вже зібрано:

  • озимої пшениці — 22,8 млн тонн;
  • ярої пшениці — 285 тис. тонн;
  • озимого ячменю — 3 млн тонн;
  • ярого ячменю — 3,4 млн тонн;
  • гороху — 737 тис. тонн;
  • жита — 278 тис. тонн;
  • вівса — 151 тис. тонн.

Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 45 тис. тонн ярого ріпаку.

Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала 3,4 млн тонн зернових культур. При цьому минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових.

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