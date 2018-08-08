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Аграрии уже собрали почти 31 млн тонн ранних зерновых

Аграрии уже собрали почти 31 млн тонн ранних зерновых

Киев  •  УНН

 • 10992 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинские аграрии уже собрали почти 30,7 млн тонн зерна нового урожая, передает УНН со ссылкой на сообщение Минагрополитики.

“По состоянию на 8 августа, уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,9 млн га (91% к прогнозу) при урожайности 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.

В частности, уже собрано:

  • озимой пшеницы — 22,8 млн тонн;
  • яровой пшеницы — 285 тыс. тонн;
  • озимого ячменя — 3 млн тонн;
  • ярового ячменя — 3,4 млн тонн;
  • гороха — 737 тыс. тонн;
  • ржи — 278 тыс. тонн;
  • овса — 151 тыс. тонн.

Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 45 тыс. тонн ярового рапса.

Напомним, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур. При этом в прошлом маркетинговом году было экспортировано 3,5 млн тонн зерновых.

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