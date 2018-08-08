Аграрии уже собрали почти 31 млн тонн ранних зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинские аграрии уже собрали почти 30,7 млн тонн зерна нового урожая, передает УНН со ссылкой на сообщение Минагрополитики.
“По состоянию на 8 августа, уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,9 млн га (91% к прогнозу) при урожайности 34,3 ц/га, намолочено 30,7 млн тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.
В частности, уже собрано:
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- озимой пшеницы — 22,8 млн тонн;
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- яровой пшеницы — 285 тыс. тонн;
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- озимого ячменя — 3 млн тонн;
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- ярового ячменя — 3,4 млн тонн;
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- гороха — 737 тыс. тонн;
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- ржи — 278 тыс. тонн;
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- овса — 151 тыс. тонн.
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Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 45 тыс. тонн ярового рапса.
Напомним, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур. При этом в прошлом маркетинговом году было экспортировано 3,5 млн тонн зерновых.