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Аграрії вже зібрали 16,7 млн тонн зерна

Аграрії вже зібрали 16,7 млн тонн зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Сільгоспвиробники станом на 18 липня зібрали 16,7 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5,34 млн га при врожайності 31,3 ц/га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Як зазначили у прес-службі, зокрема, намолочено озимої пшениці – 12,5 млн тонн, ярої пшениці – 23,7 тис. тонн, ярого ячменю 855,4 тис. тонн. При цьому озимого ячменю вже зібрали сільгоспвиробники 2,8 млн тонн на площі 805 тис. га.

Також аграрії зібрали на сьогодні 465 тис. тонн гороху, жита – 30 тис. тонн, вівса – 5,7 тис. тонн.

Крім того, озимий ріпак обмолочений на площі 822 тис. га і зібрано 2 млн тонн, ярого ріпаку – 8,7 тис. тонн з 5 тис. га.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн. 

При цьому в Укргідрометцентрі зазначали, що урожай озимої пшениці в Україні буде менший на 8-10% через засуху

Урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році. 

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