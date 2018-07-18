Аграрии уже собрали 16,7 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сельхозпроизводители, по состоянию на 18 июля, собрали 16,7 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 5,34 млн га при урожайности 31,3 ц/га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе, в частности, намолочено озимой пшеницы - 12,5 млн тонн, яровой пшеницы - 23,7 тыс. тонн, ярового ячменя 855,4 тыс. тонн. При этом озимого ячменя уже собрали сельхозпроизводители 2,8 млн тонн на площади 805 тыс. га.
Также аграрии собрали сегодня 465 тыс. тонн гороха, ржи - 30 тыс. тонн, овса - 5,7 тыс. тонн.
Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 822 тыс. Га и собрано 2 млн тонн, ярового рапса - 8,7 тыс. Тонн с 5 тыс. Га.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.
При этом в Укргидрометцентре отмечали, что урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи.
Урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.