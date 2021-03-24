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Аграрії розповіли, чому від "земельної реформи" виграють не фермери, а агрохолдинги з грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У розрізі відкриття ринку землі саме агрохолдинги з доступами до колосальних фінансових ресурсів знаходяться у виграшному становищі, на відміну від малих і середніх фермерів, які не мають ні нормальної державної системи кредитування, ні зайвих коштів в умовах посівної. Таку думку в коментарі УНН висловив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

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Цитата

“Чому агрохолдинги виграють? Тому що в них є доступ до фінансових ресурсів, а у фермерів малих і середніх сьогодні немає такої можливості. І хоч Світовий банк зробив проект, яким надасть українським банкам кошти, але цих коштів вистачить, щоб забезпечити потреби 1% тих малих і середніх фермерів, які хочуть купить цю землі. Тому постає велика проблема: наші банки не можуть дати кошти на термін 5+ років, в них таких грошей немає”, — пояснив Козаченко.

Деталі

Експерт також зазначив, що важливою проблемою в Україні є те, що і великий агрохолдинг, і сімейна ферма, і середні фермери однакові для держави при виплаті дотацій.

“Всі однакові: і агрохолдинги, і сімейна ферма і середні фермери. І коли мова про дотації, ми дивимося, а агрохолдинг раз — і один 1,5 млрд забрав. А це не допустимо. Нам треба було б розбити об’єкти господарювання: перше — мале, сімейне, друге — це середнє, і третє — це агрохолдинги. І відносно цих трьох категорій потрібно розподіляти рішення про дотації, так як в Європі, де рішення приймаються на 5 років. Тобто на 5 років прописано, хто має право на які дотації. За допомогою цього ось ці малі сімейні мають в десятки разів більшу підтримку, якої вони найбільше й потребують”, — відзначив Козаченко.

Доповнення

Додамо, що у матеріалі для європейського видання London Globe член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко розповів про те, чому аграрна сфера вже відреагувала негативними тенденціями на ще навіть не відкритий ринок землі.

“Як тільки фермери почали економити останні гроші, нелегко зароблені, щоб викупити свою землю, відтоді стрімке падіння інвестицій сколихнуло країну. До кінця 2020 року українські внутрішні інвестиції зменшились більш ніж на 40%. У реальному вираженні українці втратили близько 2 мільярдів доларів”, — пише Івченко.

Одночасно парламентар пояснив, що навіть зараз у фермерів все ще не вистачає коштів для повного викупу оброблюваної ними землі через неспроможність банківської системи.

Нагадаємо, політолог Віктор Таран вважає, що земельна реформа повторить сумний досвід приватизації 90-х.

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