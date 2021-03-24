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Аграрии рассказали, почему от "земельной реформы" выигрывают не фермеры, а агрохолдинги с деньгами

Аграрии рассказали, почему от "земельной реформы" выигрывают не фермеры, а агрохолдинги с деньгами

Киев  •  УНН

 • 21975 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В разрезе открытия рынка земли именно агрохолдинги с доступом к колоссальным финансовым ресурсам находятся в выигрышном положении, в отличие от малых и средних фермеров, которые не имеют ни нормальной государственной системы кредитования, ни лишних средств в условиях посевной. Такое мнение в комментарии УНН высказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

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Цитата

“Почему агрохолдинги выигрывают? Потому что у них есть доступ к финансовым ресурсам, а у фермеров малых и средних сегодня нет такой возможности. И хотя Всемирный банк сделал проект, которым предоставит украинским банкам средства, но этих средств хватит, чтобы обеспечить потребности 1% тех малых и средних фермеров, которые хотят купит эту землю. Поэтому возникает большая проблема: наши банки не могут дать средства на срок 5+ лет, у них таких денег нет”, — пояснил Козаченко.

Детали

Эксперт также отметил, что важной проблемой в Украине является то, что и крупный агрохолдинг, и семейная ферма, и средние фермеры одинаковы для государства при выплате дотаций.

“Все одинаковые: и агрохолдинги, и семейная ферма и средние фермеры. И когда речь идет о дотации, мы смотрим, а агрохолдинг раз — и один 1,5 млрд забрал. А это не допустимо. Нам надо было бы разбить объекты хозяйствования: первое — малое, семейное, второе — это среднее, и третье — это агрохолдинги. И в отношении этих трех категорий нужно распределять решение о дотациях, так как в Европе, где решения принимаются на 5 лет. То есть на 5 лет прописано, кто имеет право на какие дотации. С помощью этого вот эти малые семейные имеют в десятки раз большую поддержку, которой они больше всего и нуждаются”, — отметил Козаченко.

Дополнение

Добавим, что в материале для европейского издания London Globe член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко рассказал о том, почему аграрная сфера уже отреагировала негативными тенденциями на еще даже не открытый рынок земли.

“Как только фермеры начали экономить последние деньги, нелегко заработанные, чтобы выкупить свою землю, с тех пор стремительное падение инвестиций всколыхнуло страну. До конца 2020 года украинские внутренние инвестиции уменьшились более чем на 40%. В реальном выражении украинцы потеряли около 2 миллиардов долларов”, — пишет Ивченко.

Одновременно парламентарий пояснил, что даже сейчас у фермеров все еще не хватает средств для полного выкупа обрабатываемой ими земли из-за неспособности банковской системы.

Напомним, политолог Виктор Таран считает, что земельная реформа повторит печальный опыт приватизации 90-х.

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