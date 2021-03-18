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Нардеп Івченко: у земельній реформі немає фермера і села, лише інтереси людей зі статками

Нардеп Івченко: у земельній реформі немає фермера і села, лише інтереси людей зі статками

Київ • УНН

 • 20836 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Попри незначні позитивні сторони земельної реформи, як-то передача земель територіальним громадам, головною її проблемою є відсутність захисту фермерів і села — лише інтересів людей зі статками. Про це в ефірі Першого незалежного розповів член агарного комітету народний депутат Вадим Івченко, передає УНН.

Цитата

“Єдина проблема, що немає фермера і села в цьому законі, бо на сьогодні фермер неконкурентноспроможний з латифундистом. Латифундист буде купляти землю, інвест-банкір буде купляти землю, і у нас фермерство, як ми звикли, з господарським двором, трактором, сівалкам буде перетворюватися на корпоративний бізнес. А при корпоративному бізнесі комбайн від Дніпра до Карпат безперешкодно буде їздити. Для кого тоді буде програма Президента „Нове село“, якщо у селах людей не буде”, — зауважив Івченко.

Деталі

Однак, народний депутат також зазначив, що у “земельних законах” є кілька позитивних моментів. Серед них — передача земель територіальним громадам.

“Тут є позитивні сторони. Це нарешті передача земель територіальним громадам. Ми прибираємо розмежування між державними та комунальними землями. Три повноваження, які віддаються громадам: якщо землі не використовуються, якщо використовуються без документів або відбулось самозахоплення земель. Всі інші повноваження залишаються в кадастрі”, — пояснив парламентар.

Доповнення

Нагадаємо, політолог Віктор Таран вважає, що земельна реформа повторить сумний досвід приватизації 90-х.

Раніше народний депутат Вадим Івченко заявив, що голова аграрного комітету Микола Сольський є співвласником компанії, яка має майже 50 тисяч га землі. Тому, на його думку, не дивно, що вся агарна політика проводиться виключно для великих аграрних компаній і латифундистів, бо на ключових аграрних посадах знаходяться люди з власними бізнесовими інтересами. Він також зауважив, що від відкриття ринку землі не варто чекати інвестицій. 

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