Агентство Євросоюзу підтвердило високий рівень безпеки польотів, яку гарантує Україна над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів підтвердило високий рівень безпеки, яку гарантує Україна у повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
"Сьогодні Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency – (EASA) опублікувало оновлений Інформаційний бюлетень з безпеки польотів EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) щодо безпечного використання 6 маршрутів (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Ці маршрути EASA рекомендує користувачам повітряного простору використовувати для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві уточнили, що у висновку EASA йдеться виключно про маршрути у повітряному просторі над Чорним морем, які не зачіпають територію Автономної республіки Крим. Повітряний простір над АРК та територіальними водами, як зазначається, залишається закритим для польотів повітряних суден.
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"В сучасній ситуації кризи світової авіаційної галузі, спричиненої COVID-19, коли учасники ринку зазнають величезних втрат, важливо використовувати нові можливості для пошуку рішень, здатних оптимізувати витрати авіакомпаній – зменшити тривалість польоту, використання пального. Важливим рішенням у нинішній ситуації є оптимізація поточної загальноєвропейської маршрутної мережі та розширення транзитних можливостей нашої країни", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Вказано, що публікація EASA в черговий раз визнає ефективність заходів, які вжиті Украерорухом та авіаційною владою країни та спрямовані на зменшення існуючих ризиків для безпеки польотів. Такі рекомендації від EASA базуються на результатах моніторингу ефективності запроваджених Україною спеціальних процедур та відсутності випадків із негативним впливом на безпеку польотів.
"Перемовини щодо перегляду інформаційного бюлетеня з безпеки польотів SIB 2015-16R2 та розширення запропонованих ділянок маршрутів обслуговування повітряного руху з 2 до 6, доступних для планування та виконання польотів у межах РПІ Сімферополь, з представниками Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) та іншими заінтересованими авіаційними інституціями, тривали понад 8 місяців. Це були непрості переговори, адже останнім часом питання безпеки польотів та міжнародної політики є тісно пов’язані. Вважаю сьогоднішню публікацію EASA – великою перемогою на міжнародному рівні у відстоювання національних інтересів України", - заявив керівник Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак.
Повідомляється, що наразі проводиться активна робота із залучення іноземних перевізників до виконання польотів через повітряний простір під відповідальністю України. Сформовані адресні пропозиції до таких авіакомпаній як Qatar Airways, Emirates Airline, British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Etihad, SCAT Airlines тощо, а також до представників авіаційної влади Об’єднаних Арабських Еміратів, Китайської Народної Республіки та Республіки Казахстан.
Нагадаємо, як заявляв Криклій, державна авіакомпанія залучатиме літаки виробництва "Антонов" для регіональних перевезень.