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Агентство Евросоюза подтвердило высокий уровень безопасности полетов, которую гарантирует Украина над Черным морем

Киев • УНН

 • 13718 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Агентство Европейского Союза по безопасности полетов подтвердило высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украине в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Агентство Евросоюза подтвердило высокий уровень безопасности полетов, которую гарантирует Украина над Черным морем

"Сегодня Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency - (EASA) опубликовало обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Эти маршруты EASA рекомендует пользователям воздушного пространства использовать для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в заключении EASA речь идет исключительно о маршрутах в воздушном пространстве над Черным морем, которые не затрагивают территорию Автономной республики Крым. Воздушное пространство над АРК и территориальными водами, как отмечается, остается закрытым для полетов воздушных судов.

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"В современной ситуации кризиса мировой авиационной отрасли, вызванной COVID-19, когда участники рынка испытывают огромные потери, важно использовать новые возможности для поиска решений, способных оптимизировать расходы авиакомпаний - уменьшить продолжительность полета, использование горючего. Важным решением в сложившейся ситуации является оптимизация текущей общеевропейской маршрутной сети и расширение транзитных возможностей нашей страны", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Указано, что публикация EASA в очередной раз признает эффективность мер, принятых Украерорухом и авиационными властями страны и направленные на уменьшение существующих рисков для безопасности полетов. Такие рекомендации от EASA базируются на результатах мониторинга эффективности введенных Украиной специальных процедур и отсутствия случаев с отрицательным влиянием на безопасность полетов.

"Переговоры по пересмотру информационного бюллетеня по безопасности полетов SIB 2015-16R2 и расширение предлагаемых участков маршрутов обслуживания воздушного движения с 2 до 6, доступных для планирования и выполнения полетов в пределах РПИ Симферополь, с представителями Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) и другими заинтересованными авиационными институтами, продолжались более 8 месяцев. Это были непростые переговоры, ведь в последнее время вопрос безопасности полетов и международной политики тесно связаны. Считаю сегодняшнюю публикацию EASA - большой победой на международном уровне в отстаивание национальных интересов Украины", - заявил руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрей Ярмак.

Сообщается, что в настоящее время проводится активная работа по привлечению иностранных перевозчиков к выполнению полетов через воздушное пространство под ответственностью Украины. Сформированы адресные предложения в такие авиакомпании как Qatar Airways, Emirates Airline, British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Etihad, SCAT Airlines и т.п., а также к представителям авиационных властей Объединенных Арабских Эмиратов, Китайской Народной Республики и Республики Казахстан.

Напомним, как заявлял Криклий, государственная авиакомпания будет привлекать самолеты производства "Антонов" для региональных перевозок.

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