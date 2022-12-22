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Афганських жінок виключили з університетів через недотримання дрес-коду

Афганських жінок виключили з університетів через недотримання дрес-коду

Київ • УНН

 • 351702 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Афганські університети були оголошені закритими для жінок, тому що студентки не дотримувалися інструкцій, включаючи належний дрес-код, заявив у четвер міністр вищої освіти талібів, інформує УНН з посиланням на AFP.

Заборона, оголошена раніше цього тижня, є останнім обмеженням прав жінок в Афганістані, запровадженим талібами з моменту повернення до влади в серпні минулого року.

Це викликало обурення в усьому світі, у тому числі з боку мусульманських країн, і з боку клубу країн G7, які заявили, що заборона може бути прирівняна до "злочину проти людяності".

Деталі

Неда Мохаммад Надім, міністр вищої освіти в уряді талібів, у четвер повідомив, що студентки ігнорували ісламські інструкції, у тому числі щодо того, що вдягати.

"На жаль, через 14 місяців інструкції Міністерства вищої освіти Ісламського Емірату щодо освіти жінок не були виконані", - сказала Неда Мохаммад Надим в інтерв'ю державному телебаченню.

"Вони одягалися так, ніби збиралися на весілля. Ті дівчата, які приходили до університетів з дому, також не дотримувалися інструкцій з носіння хіджабу".

Надім також сказав, що деякі предмети науки не підходять для жінок.

"Інженерна справа, сільське господарство та деякі інші предмети не відповідають гідності та честі студенток, а також афганській культурі", - сказав він.

Контекст

Заборона була введена менш ніж через три місяці після того, як тисячам студенток дозволили складати вступні іспити до університетів.

Жінок поступово витісняють із громадського життя після повернення Талібану, витісняють із багатьох державних посад або платять лише частину їхньої зарплати, щоб вони залишалися вдома. Їм також заборонено подорожувати без родича-чоловіка, вони мають прикриватися на публіці, їм заборонено відвідувати парки, ярмарки, спортивні зали та громадські лазні.

Раніше у четвер група афганських жінок влаштувала у столиці вуличну акцію протесту проти заборони. Учасники ризикують арештом, насильством та стигматизацією з боку своїх сімей за участь.

Таліби дотримуються аскетичної версії ісламу, при цьому верховний лідер руху Хібатулла Ахундзада та його найближче оточення духовенства виступають проти сучасної освіти, особливо для дівчаток та жінок.

Влада також повернулася до публічних покарань чоловіків і жінок в останні тижні.

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