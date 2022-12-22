Афганских женщин исключили из университетов из-за несоблюдения дресс-кода

Запрет, объявленный на этой неделе, является последним ограничением прав женщин в Афганистане, введенным талибами с момента возвращения к власти в августе прошлого года.

Это вызвало возмущение во всем мире, в том числе со стороны мусульманских стран, и со стороны клуба стран G7, заявивших, что запрет может быть приравнен к "преступлению против человечности".

Детали

Неда Мохаммад Надим, министр высшего образования в правительстве талибов, в четверг сообщил, что студентки игнорировали исламские инструкции.

"К сожалению, через 14 месяцев инструкции Министерства высшего образования Исламского Эмирата по образованию женщин не были выполнены", – сказала Неда Мохаммад Надым в интервью государственному телевидению.

"Они одевались так, словно собирались на свадьбу. Те девушки, которые приходили в университеты из дома, также не следовали инструкциям по ношению хиджаба".

Надим также сказал, что некоторые предметы науки не подходят для женщин.

"Инженерное дело, сельское хозяйство и некоторые другие предметы не отвечают достоинству и чести студенток, а также афганской культуре", - сказал он.

Контекст

Запрет был введен менее чем через три месяца после того, как тысячам студенток разрешили сдавать вступительные экзамены в университеты.

Женщин постепенно вытесняют из общественной жизни по возвращении Талибана, вытесняют из многих государственных должностей или платят лишь часть их зарплаты, чтобы они оставались дома. Им также запрещено путешествовать без родственника, они должны прикрываться на публике, им запрещено посещать парки, ярмарки, спортивные залы и общественные бани.

Ранее в четверг группа афганских женщин устроила в столице уличную акцию протеста против запрета. Участники рискуют арестом, насилием и стигматизацией со стороны своих семей за участие.

Талибы соблюдают аскетическую версию ислама, при этом верховный лидер движения Хибатулла Ахундзада и его ближайшее окружение духовенства выступают против современного образования, особенно для девочек и женщин.

Власти также вернулись к публичным наказаниям мужчин и женщин в последние недели.