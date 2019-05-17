Афера з майном Нацгвардії: суд визначив розмір застави оцінювачу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід оцінювачу Алісі Гринчук, яка підозрюється у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн, у вигляді внесення застави в 1,5 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід оцінювачу Алісі Гринчук, у вигляді застави в 1,5 млн грн. Також рішення щодо оскарження буде винесено після ознайомлення з повним текстом ухвал.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн.