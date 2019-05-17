Афера с имуществом Нацгвардии: суд определил размер залога оценщику
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения оценщику Алисе Гринчук, которая подозревается в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн, в виде внесения залога в 1,5 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения оценщику Алисе Гринчук, в виде залога в 1,5 млн грн. Также решение по обжалованию будет вынесено после ознакомления с полным текстом решений.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.