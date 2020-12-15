Афера з майном Нацгвардії: САП оскаржить рішення суду щодо підслідності

“Одночасно, суддя зобов’язав Генерального прокурора вирішити неіснуючий спір про підслідність та доручити досудове розслідування іншому органу. Проте слідчий суддя, ухвалюючи таке рішення, вийшов за межі наданих йому повноважень, оскільки вирішення питання про підслідність є дискреційним правом прокурора відповідно до вимог ч. 5 ст. 218 КПК України та не відноситься до компетенції слідчого судді, одночасно законодавець прямо заборонив доручати досудове розслідування кримінального правопорушення віднесеного до підслідності НАБУ іншому органу (ч.5 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України). Судовий контроль у справах Національного антикорупційного бюро України здійснюється Вищим антикорупційним судом, а не Печерським районним судом м. Києва”, — йдеться в заяві САП.

У прокуратурі нагадали, що у цьому кримінальному провадженні 1 грудня 2020 року було повідомлено про підозру колишньому народному депутату України за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб), що є винятковою підслідністю НАБУ.

“Зважаючи на категоричну незгоду з рішенням суду, прокурори САП оскаржать рішення райсуду в суді апеляційної інстанції”, — резюмували в САП.

Як повідомляв УНН, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії. Пізніше НАБУ заявило, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова таємно змінила прокурорів у цьому провадженні. 3 грудня суд відпустив Микитася під домашній арешт.