Афера с имуществом Нацгвардии: САП обжалует решение суда по подследственности

“Одновременно, судья обязал Генерального прокурора решить несуществующий спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу. Однако следственный судья, принимая такое решение, вышел за пределы предоставленных ему полномочий, поскольку решение вопроса о подследственности является дискреционным правом прокурора в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 218 УПК Украины и не относится к компетенции следственного судьи, одновременно законодатель прямо запретил поручать досудебное расследование уголовного преступления отнесенного к подследственности НАБУ другому органу (ч.5 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины). Судебный контроль по делам Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется Высшим антикоррупционным судом, а не Печерским районным судом г. Киева”, — говорится в заявлении САП.

В прокуратуре напомнили, что в этом уголовном производстве 1 декабря 2020 года было сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, совершенной по предварительному сговору группой лиц), что является исключительной подследственностью НАБУ.

“Учитывая категорическое несогласие с решением суда, прокуроры САП обжалуют решение райсуда в суде апелляционной инстанции”, — резюмировали в САП.

Как сообщал УНН, экс-президенту “Укрбуда” Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии. Позже НАБУ заявило, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова тайно сменила прокуроров в этом производстве. 3 декабря суд отпустил Микитася под домашний арест.