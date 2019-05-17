Афера з майном Нацгвардії: Майборода сплатив заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Гендиректор “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, сплатив заставу у розмірі 2 млн грн. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Майборода сплатив заставу", - повідомило джерело.
Проте, за словами співрозмовника УНН, гендиректор “Укрбуд Девелопмент” ще під вартою.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суду Києва обрав запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн.
А гендиректору “Укрбуд Девелопмент” Олегу Майбороді, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, обрано запобіжний захід у вигляді внесення застави у 2 млн грн.