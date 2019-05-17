Афера с имуществом Нацгвардии: Майборода внес залог
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, внес залог в размере 2 млн грн. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Майборода внес залог", - сообщил источник.
Однако, по словам собеседника УНН, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" еще под стражей.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.
А гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, избрана мера пресечения в виде внесения залога в 2 млн грн.