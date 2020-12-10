Афера із майном Нацгвардії: суд продовжив строк дії обов’язків Аллерову
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У середу, 9 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому командувачу Національної гвардії України дію процесуальних обов’язків", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій з іншими підозрюваними та свідками.
"Строк дії ухвали - до 09 лютого 2021 року включно", - додається у повідомленні.
Раніше ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків, які покладені на екскомандувача Нацгвардії Юрія Аллерова, керівника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та колишнього заступника президента державної корпорації.
Як повідомлялося, досудове розслідування у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн завершено.
Нагадаємо, колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову та колишньому народному депутату — колишньому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю повідомлено про нові підозри у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень.
Йдеться про справу щодо схеми з заволодіння нерухомістю Нацгвардії. Так, за даними НАБУ, НГУ мала отримати у збудованому на території колишньої військової частини ЖК у центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць. Натомість, згодом, за додатковими угодами, НГУ відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку того ж забудовника на околиці Києва.
Вартість цих квартир, як повідомляє НАБУ із посиланням на дані експертизи, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.