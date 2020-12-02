Афера із майном Нацгвардії: суд обирає запобіжний захід чиновнику з системи МВС

Так, ВАКС розпочав сьогодні обрання запобіжного заходу Дубоносу, якому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн в справі щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.

Нагадаємо, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України.

Як повідомлялося, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.



