Афера с имуществом Нацгвардии: суд избирает меру пресечения чиновнику из системы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу, передает корреспондент УНН.
Так, ВАКС начал сегодня избрание меры пресечения Дубоносу, которому сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн по делу о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.
Напомним, 30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.
Как сообщалось, экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.