Аеропорт "Жуляни" працює у штатному режимі
Київ • УНН
КИІВ. 27 вересня УНН. Аєропорт ім. Сікорського наразі працює у штатному режимі. Про це повідомив працівник прикордонної служби, передає кореспондент УНН.
“Вибухотехніки не приїздили, аєропорт не зачиняли. Літаки відлітають, прилітають. Пасажири заходять, виходять з рейсів. Працівники всі працюють. Інформація про замінування була неправдива”, — повідомив прикордонник.
Наразі аєропорт ім. Сікорського продовжує приймати та відправляти пасажирів. Евакуація у будівлі не проводилася.
Як писав УНН раніше, до столичної поліції надійшло повідомлення про мінування низки об’єктів, серед них: аеропорт “Жуляни” та готель “Hilton”.