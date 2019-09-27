Аэропорт "Жуляны" работает в штатном режиме
Киев • УНН
Киив. 27 сентября УНН. Аэропортов им. Сикорского сейчас работает в штатном режиме. Об этом сообщил сотрудник пограничной службы, передает корреспондент УНН.
“Взрывотехники не приезжали, аэропорт не закрывали. Самолеты улетают, прилетают. Пассажиры заходят, выходят из рейсов. Работники все работают. Информация о заминировании была ложная”, — сообщил пограничник.
Сейчас аэропорт им. Сикорского продолжает принимать и отправлять пассажиров. Эвакуация в здании не проводилась.
Как писал УНН ранее, в столичной полиции поступило сообщение о минировании ряда объектов, среди них: аэропорт “Жуляны” и отель “Hilton”.