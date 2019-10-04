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Аеропорт Львів відновив роботу після аварійної посадки Ан-12

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В аеропорту “Львів” повідомили, що після аварійної посадки вантажного літака Ан-12 летовище відновило роботу станом на 10 годину ранку, пише УНН з посиланням на прес-службу аеропорту “Львів” у Facebook.

Аеропорт Львів відновив роботу після аварійної посадки Ан-12

“Вантажний Ан 12. Летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина). Сідав в аеропорту „Львів“ на дозаправку. У 6.45 зник зв’язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку. Аеропорт відновить роботу о 10.00”, — вказано у оновленому повідомленні аеропорту.

Нагадаємо, 4 жовтня о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту “Львів” зник з радару транспортний літак Ан-12. Станом на 7:29 один член екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. Станом на 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

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