Аэропорт Львов возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

“Грузовой Ан 12. Летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция). Садился в аэропорту „Львов“ на дозаправку. В 6.45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку. Аэропорт возобновит работу в 10.00”, — указано в обновленном сообщении аэропорта.

Напомним, 4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта “Львов” исчез с радара транспортный самолет Ан-12. По состоянию на 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. По состоянию на 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.